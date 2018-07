Berlin (AFP) Mit schnelleren Asylverfahren und einer besseren Integration von Bleibeberechtigten wollen Bund und Länder einem Pressebericht zufolge dem wachsenden Flüchtlingsstrom begegnen. In einem Entwurf für die Abschlusserklärung zum Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern am Donnerstag in Berlin wird der Berliner Tageszeitung "Welt" (Mittwochsausgabe) zufolge ein Aktionsplan angekündigt, der in einem befristeten Zeitraum auch eine Verkürzung der Gesamtaufenthaltsdauer in Deutschland von Asylbewerbern aus Herkunftsländern mit "einer relativ hohen Anzahl von Asylsuchenden bei zugleich besonders niedriger Schutzquote ermöglichen soll".

