Brüssel (AFP) Die Europäische Union ist nach einem aktuellen Bericht auf Kurs, ihr selbstgestecktes Ziel eines Anteils der erneuerbaren Energien von 20 Prozent im Jahr 2020 zu erreichen. Nach derzeitiger Schätzung habe der Anteil im vergangenen Jahr bei 15,3 Prozent gelegen, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit. 25 der 28 Mitgliedstaaten würden damit voraussichtlich ihr für 2013/2014 festgelegtes Zwischenziel erreichen. Betrachtet wird dabei der gesamte Energieverbrauch, also die Energie für Heizung und Kühlung, Strom und Verkehr.

