Luxemburg (AFP) In den Streit um die Verteilung von Flüchtlingen in Europa ist Bewegung gekommen. Deutschland und Frankreich machten am Dienstag beim EU-Innenministertreffen gemeinsam mit dem Hauptankunftsland Italien deutlich, dass sie erste Ansätze einer Lösung sehen. Es sei eine "sehr intensive", aber auch "konstruktive" Diskussion gewesen, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). So hätten mehrere mittel- und osteuropäische Länder erstmals signalisiert, dass sie auf freiwilliger Basis bereit seien, Flüchtlinge aufzunehmen. Italien stimmte grundsätzlich der konsequenten Abschiebung von Wirtschaftsflüchtlingen zu.

