Berlin (AFP) Die deutschen Datenschutzbeauftragten haben den Entwurf des EU-Ministerrats zur Reform der Datenschutzregeln in Europa als "vertane Chance" kritisiert. Anders als die Entwürfe von Kommission oder Parlament enthalte der Ratsentwurf "kein geeignetes Instrument", um die neuen einheitlichen Regeln zum Schutz persönlicher Daten umzusetzen, zu kontrollieren oder zu überwachen, erklärte der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) am Dienstag in Berlin. Insbesondere übernehme der Entwurf das deutsche Modell des betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht.

