Bonn (AFP) Durch den unbefristeten Streik bei der Deutschen Post bleiben immer mehr Briefe und Pakete liegen. Rund 77 Prozent der 65 Millionen Briefe und 72 Prozent der vier Millionen Pakete würden pünktlich zugestellt werden, erklärte die Deutsche Post am Dienstag. Damit kommt inzwischen fast jeder vierte Brief und mehr als jedes vierte Paket mit Verspätung beim Empfänger an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.