Luxemburg (AFP) Europa bleibt in der Flüchtlingsfrage gespalten: Die EU-Innenminister haben sich am Dienstag nicht auf eine Verteilung von Migranten auf alle EU-Staaten einigen können. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sah aber Bewegung in den verhärteten Fronten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) pochte auf "eine gerechte Verteilung" von Flüchtlingen in Europa. Der Streit wird auch den EU-Gipfel kommende Woche beschäftigen.

