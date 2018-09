Brüssel (AFP) Die europäischen Landwirtschaftsminister haben sich auf eine Reform der Regeln für Bio-Lebensmittel verständigt. Nach langer Debatte und trotz Vorbehalten aus mehreren Ländern stellte der lettische EU-Ratsvorsitz am Dienstag in Luxemburg ausreichende Unterstützung für einen Kompromissvorschlag fest. "Wir kommen mit dieser allgemeinen Ausrichtung der Verbesserung des Schutzes des Verbrauchers sehr viel näher", urteilte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) in der öffentlichen Sitzung.

