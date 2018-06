Luxemburg (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) darf Anleihen von notleidenden Euro-Staaten kaufen, um damit auch die Stabilität des Euro zu sichern. Die EZB müsse dabei aber sicherstellen, dass der Ankauf mit dem sogenannten OMT-Programm nicht zu einer verbotenen direkten Finanzierung der Staatshaushalte führt, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem am Dienstag in Luxemburg verkündeten Urteil. Weil die EZB dazu eine Reihe von Garantien abgegeben habe, sei sie zu dem OMT-Programm berechtigt, heißt es im Urteil. (Az. C-62/14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.