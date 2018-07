Luxemburg (AFP) Die Europäische Zentralbank darf Staatsanleihen von notleidenden Euro-Staaten unter gewissen Voraussetzungen kaufen. Die EZB habe garantiert, dass mit dem sogenannten OMT-Programm Staatshaushalte nicht direkt finanziert würden, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem am Dienstag in Luxemburg verkündeten Urteil. Geklagt hatte unter anderem der CSU-Politiker Peter Gauweiler.

