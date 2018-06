Leipzig (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat für den Einstieg in soziale Berufe geworben. Es gebe in dieser Branche "viele erfüllte Stunden und das unvergleichliche Gefühl, gebraucht zu werden", sagte Gauck laut Redetext zur Eröffnung des 80. Deutschen Fürsorgetages am Dienstag in Leipzig. Freilich gebe es in der Realität neben Licht auch Schatten. So klagten Helfer in den Kindergärten, Krankenhäusern und Seniorenheimen über Überstunden und Überforderung.

