Bonn (AFP) Wegen unerlaubter Preisabsprachen hat das Bundeskartellamt gegen zehn Hersteller von Fertiggaragen Bußgelder in Höhe von insgesamt elf Millionen Euro verhängt. Wie das Bundeskartellamt am Dienstag in Bonn mitteilte, hatten sich zwischen 2005 und 2012 in Süddeutschland Vertreter von bis zu zehn Unternehmen mehrmals pro Jahr getroffen, um Mindestverkaufspreise und verschiedene Zuschläge für Garagen aus Beton zu vereinbaren. Auch in Norddeutschland habe es zwischen 2006 und 2009 regelmäßig "kartellrechtswidrige Absprachen" zwischen zwei Unternehmen gegeben.

