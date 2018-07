Berlin (AFP) Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und der Koordinationsrat der Muslime (KRM) haben zu mehr Offenheit für Flüchtlinge in Deutschland und der EU aufgerufen. "Jeder Flüchtling ist zu allererst ein Mensch", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach einem Treffen am Dienstag in München. Flüchtlinge dürften daher nicht vorrangig nur als Zahlen oder als Last wahrgenommen werden.

