Berlin (AFP) Fünf Wochen nach dem Absturz des Militärtransporters A400M in Spanien hat die Bundeswehr den Testbetrieb grundsätzlich wieder freigegeben. Luftwaffeninspekteur Karl Müllner ordnete allerdings noch eine Reihe abschließender Überprüfungen an, ehe das Flugzeug wieder starten kann, wie ein Sprecher der Luftwaffe am Dienstag mitteilte. Diese Überprüfungen könnten noch rund vier Wochen in Anspruch nehmen.

