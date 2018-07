Berlin (AFP) Angesichts der festgefahrenen Gespräche zur griechischen Schuldenkrise hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Athen eindringlich zu einer Einigung mit den Gläubigerinstitutionen aufgerufen. Auch beim Treffen der Finanzminister der Eurogruppe am Donnerstag und Freitag in Luxemburg könne "nur etwas entschieden werden, wenn es einen gemeinsamen Vorschlag der drei Institutionen mit Griechenland gibt", mahnte Merkel am Dienstag nach einem Treffen mit Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel in Berlin. Es gehe "im Kern darum, dass Griechenland notwendige Reformen durchführt".

