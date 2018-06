Berlin (AFP) SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat die griechische Regierung im Schuldenstreit mit den internationalen Geldgeberinstitutionen zum Einlenken aufgefordert. "Die Bereitschaft zur Solidarität in Deutschland sinkt", warnte Oppermann am Dienstag in Berlin. 70 Prozent der Bevölkerung seien gegen weitere Zugeständnisse. Die Lage sei "ernst".

