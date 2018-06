Berlin (AFP) Führende Unionspolitiker haben der griechischen Regierung vorgeworfen, in den Verhandlungen mit den internationalen Geldgebern gegen das Interesse der eigenen Bevölkerung zu handeln. "Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die griechische Regierung wirklich Schaden von ihrem Volk abhält", sagte Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag in Berlin. Die "permanente Verweigerungshaltung" der Athener Regierung sei für viele in der Unionsfraktion "nur noch schwer nachzuvollziehen".

