Berlin (AFP) Vor den Griechenland-Gesprächen der Euro-Finanzminister formiert sich in der Unionsfraktion der Widerstand gegen weitere Hilfen für das Schuldenland. Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach sagte am Dienstag dem Bayerischen Rundfunk: "Ich glaube, dass wir das allermeiste Geld, was wir schon als Kredite gegeben haben, niemals werden wiedersehen." Er wolle kein weiteres Rettungspaket für das hoch verschuldete Land. Auch ohne ein drittes Hilfspaket müsse sich Deutschland auf Kosten einstellen: "Es gibt keine Lösung, die nichts kostet."

