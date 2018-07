Brüssel (AFP) Die Autoverkäufe in der EU steigen weiter, doch hat sich das Wachstum verlangsamt. Im Mai wurden in der Europäischen Union knapp 1,11 Millionen Neuwagen zugelassen, wie der Branchenverband ACEA am Dienstag in Brüssel mitteilte. Das waren 1,3 Prozent mehr als im Mai 2014. Zwar war der Mai damit der 21. Monat mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresmonat. Im April hatte das Plus allerdings noch 6,9 Prozent betragen und im März sogar 10,6 Prozent.

