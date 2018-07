Washington (SID) - US-Präsident Barack Obama hat den Chicago Blackhawks zum Gewinn des Stanley Cups in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch an meine Heimatstadt für den dritten Titel in sechs Jahren - wir werden Sie und die Schale im Weißen Haus sehen!", ließ Obama über Twitter mitteilen.

Die Blackhawks hatten sich den Titel durch einen 2:0-Erfolg im sechsten Finale gegen Tampa Bay Lightning gesichert. Der Sieger des Stanley Cups wird traditionell im Weißen Haus empfangen.