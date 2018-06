Brüssel (dpa) - Wegen der griechischen Schuldenkrise treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Euroländer an diesem Wochenende möglicherweise zu einem Krisengipfel. Zunächst will man jedoch abwarten, ob auf der Sitzung der Finanzminister der Eurogruppe am Donnerstag die Weichen für das griechische Spar- und Reformprogramm gestellt werden. Nach einem Bericht der "Süddeutsche Zeitung" haben die Euro-Länder bereits einen Notfallplan, falls alle Verhandlungen zur Griechenland-Rettung scheitern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.