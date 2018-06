Paris (AFP) In der EU-Flüchtlingskrise will Frankreich Pläne für eine bessere Aufnahme von Migranten im Land vorlegen. Innenminister Bernard Cazeneuve und Wohnungsbauministerin Sylvia Pinel würden die Vorschläge am Mittwoch in einer Kabinettssitzung vorstellen, verlautete am Dienstag aus dem Innenministerium in Paris. Es gehe dabei vor allem um eine bessere Unterbringung von Asylbewerbern, aber auch um den Kampf gegen Schlepperbanden in Frankreich.

