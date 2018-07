Straßburg (AFP) Wenn in einem Internetforum beleidigende Kommentare veröffentlicht werden, haftet nach Einschätzung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte der Betreiber der Seite. Der Straßburger Gerichtshof urteilte am Dienstag, dass die Maßnahmen, die das fragliche Portal Delfi aus Estland ergriffen habe, um die Veröffentlichung beleidigender Einträge zu verhindern, "unzureichend" gewesen seien. Der Betreiber Delfi As hatte sich an den Gerichtshof gewandt und erklärt, er sehe sein Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt.

