Athen (AFP) Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras ist nach Angaben eines Oppositionsführers noch zu Zugeständnissen an die Geldgeber bereit, falls diese Athen auch noch entgegenkommen. Tsipras habe ihm gesagt, es gebe "noch zwei, drei Gesten, die er machen könnte", sagte Stavros Theodorakis von der Mitte-links-Partei To Potami am Dienstag nach einem Treffen mit dem Ministerpräsidenten. Tsipras hoffe im Gegenzug auf entsprechende "Gesten" der Gläubiger und dass diese "einige Schritte zurückgehen".

