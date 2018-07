London (AFP) Drei britische Schwestern und ihre neun Kinder könnten sich nach Angaben ihrer Familie in Syrien Dschihadisten angeschlossen haben. Die aus dem nordenglischen Bradford stammenden Schwestern Sugra D., Zohra D. und Khadija D. seien mit ihren Kindern im Alter zwischen drei und 15 Jahren nicht wie geplant am Donnerstag von einer Pilgerreise ins saudiarabische Medina zurückgekehrt, sagte der Anwalt ihrer Angehörigen, Balaal Khan, am Montag. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass mindestens zehn von ihnen stattdessen am Dienstag vergangener Woche von Medina nach Istanbul geflogen seien.

