Jakarta (AFP) Seit dem Ausbruch des Vulkans Sinabung auf der indonesischen Insel Sumatra haben nach Behördenangaben mehr als 10.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Die meisten Anwohner seien in den vergangenen Tagen evakuiert worden, nachdem Anfang des Monats rund 2500 Dorfbewohner in Sicherheit gebracht wurden, wie ein Mitarbeiter des nationalen Zivilschutzes am Dienstag sagte. Alle hätten in öffentlichen Gebäuden oder religiösen Stätten in der rund zwölf Kilometer entfernten Stadt Kabanjahe Zuflucht gefunden. Für die Region um den Sinabung gilt die höchste Warnstufe.

