Ventimiglia (AFP) Die italienische Polizei hat am Dienstagmorgen dutzende Einwanderer weg gebracht, die an der Grenze zu Frankreich unter einer Eisenbahnbrücke geschlafen hatten. Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, trafen die Polizisten am Morgen ein und forderten die Migranten zum Verlassen des Unterschlupfes auf. Die meisten der Einwanderer wurden in einem Bus des italienischen Roten Kreuzes fortgebracht. Einige leisteten erheblichen Widerstand und wurden von mehreren Beamten getragen. Andere flohen in Richtung der Felsen am Meer, wo die Polizei nicht einschritt. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

