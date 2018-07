Dubai (AFP) Der Vizechef des Terrornetzwerks Al-Kaida, Nasser al-Wuhaischi, ist bei einem Drohnenangriff im Jemen getötet worden. Die Unterorganisation Al-Kaida auf der arabischen Halbinsel (Aqap), deren Anführer al-Wuhaischi war, bestätigte in einem am Dienstag veröffentlichten Internetvideo entsprechende Berichte. Unterdessen stellten die jemenitische Regierung und die rivalisierenden Huthi-Rebellen Bedingungen für die Friedensgespräche in Genf.

