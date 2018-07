Tripolis (AFP) Die libysche Dschihadistengruppe Ansar al-Scharia hat den Tod des berüchtigten algerischen Dschihadistenführers Mokhtar Belmokhtar dementiert. In einer Erklärung nannte die Gruppe am Dienstag die Namen von sieben Extremisten, die bei einem US-Drohnenangriff im Osten Libyens getötet worden seien, Belmokthtar steht nicht auf der Liste. "Niemand anderes wurde getötet", heißt es in der Erklärung.

