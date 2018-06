Genf (AFP) In Niger sind die Leichen von 30 Menschen gefunden worden, die vermutlich auf ihrem Weg nach Europa in der Sahara ums Leben gekommen sind. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) erklärte am Dienstag, die nahe der Stadt Agadez tot aufgefundenen Flüchtlinge seien vermutlich verdurstet und lägen schon mehrere Monate in der Wüste. Bereits am Sonntag hatte die IOM vom Fund von 18 Leichen im Nordniger berichtet, die vermutlich ebenso verdurstet waren.

