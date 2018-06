Seoul (AFP) Nordkorea erlebt nach Berichten von Staatsmedien die schlimmste Dürre in einem Jahrhundert. Die wichtigsten Reisanbaugebiete in den Provinzen Süd Hwanghae, Nord Hwanghae, Süd Pyongan und Süd Hamgyong seien von einer schweren Dürre betroffen, dort gebe es "große Schäden", meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Mehr als 30 Prozent der Reisfelder seien ausgedörrt, in den Provinzen Süd und Nord Hwanghae gebe es praktisch keinen Niederschlag. "Der Pegel der Wasserspeicher ist auf dem Tiefstand, während Flüsse austrocknen", hieß es weiter.

