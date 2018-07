Duisburg (dpa) - Eine Mutter aus Oberhausen, die ihr Neugeborenes aus dem Fenster geworfen hat, ist wegen Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Der Säugling hatte den Fall aus dem zweiten Stock in einen Hinterhof nicht überlebt. Die 26-jährige Angeklagte hatte ihre Schwangerschaft bis zuletzt verheimlicht. Sie war erst nach einer groß angelegten DNA-Analyse in der Nachbarschaft ermittelt worden. Nach eigenen Angaben hatte die Mutter eigentlich geplant, ihr Kind in eine Babyklappe zu legen. Dann will sie jedoch im Haus ihrer Eltern von der plötzlich einsetzenden Geburt überrascht worden sein.

