Baku (SID) - Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) hat wegen der Folgen seiner Lebensmittelvergiftung auch seine Teilnahme an der am Dienstag beginnenden Einzelkonkurrenz bei den Europaspielen in Baku abgesagt. Das teilte der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) mit. Damit muss Boll auch seine Hoffnungen auf die Direktqualifikation für das Olympiaturnier 2016 in Rio de Janeiro, die dem Turniersieger in Baku winkt, begraben.

"Ich fühle mich einfach zu schlapp, habe seit zwei Tagen fast nichts gegessen. Mein Kreislauf ist total im Keller", sagte der 34-Jährige. Boll hatte als Weltranglistensiebter und Nummer zwei der Setzliste für die erste Runde am Dienstag ein Freilos und sollte erst am Mittwoch in den Wettkampf einsteigen. "Ich bin nicht einmal in der Lage, mich in unserem Appartement zu bewegen. Ans Spielen ist in diesem Zustand gar nicht zu denken", sagte der Linkshänder.

Für Olympia muss sich Boll nun bei der europäischen Rio-Ausscheidung qualifizieren. Das Turnier um mehrere Plätze bei den Sommerspielen in Brasilien findet vom 6. bis 10. April 2016 in Istanbul statt.

Nach Bolls Absage ist Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) bei den Herren der einzige deutsche Einzel-Starter. Sein Mannschaftskollege Patrick Baum (Fulda) darf nicht kurzfristig einspringen, weil der frühere EM-Zweite nicht schon am Sonntag vor Beginn der Einzel-Auslosung nachgemeldet worden war.

Boll hat in Baku wegen seiner Magen-Darm-Probleme seit Sonntag nicht mehr spielen können. Ohne den früheren Weltranglistenersten, für den laut Regelwerk kein Ersatz gemeldet werden durfte, erreichte die dezimierte DTTB-Mannschaft mit Ovtcharov und Baum im Teamwettbewerb den vierten Platz.