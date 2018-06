Johannesburg (AFP) Nach der Ausreise des mit internationalen Haftbefehlen gesuchten sudanesischen Staatschefs Omar al-Baschir aus Südafrika soll sich die Regierung des Landes zu den Vorkommnissen erklären. Ein Gericht gab der Regierung am Dienstag eine Woche Zeit zur Beantwortung der Frage, warum al-Baschir trotz eines vorläufigen Verbots am Vortag das Land hatte verlassen können. Die Regierung sagte ihrerseits in einer Mitteilung Aufklärung und eine Zusammenarbeit mit der Justiz zu.

