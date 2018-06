Seoul (AFP) In Südkorea sind an der Atemwegskrankheit Mers drei weitere Menschen gestorben. Damit seien bereits 19 Menschen der Infektionskrankheit erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in Seoul am Dienstag mit. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg demnach um vier auf insgesamt 154 Fälle. Dabei wurden sowohl die Todesopfer berücksichtigt als auch die 17 Patienten, die nach einer Mers-Infektion als geheilt aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten. Der Zustand von 16 der 118 Mers-Patienten, die nun noch in Behandlung sind, sei instabil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.