Beirut (AFP) Nach tagelangen heftigen Kämpfen haben kurdische Milizionäre die nordsyrische Stadt Tal Abjad Aktivisten zufolge komplett von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert. Syrisch-kurdische Kämpfer hätten die Stadt an der Grenze zur Türkei vollständig unter ihrer Kontrolle, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag. "Seit der Morgendämmerung war kein einziger Schuss zu hören", sagte der Chef der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahmane, der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.