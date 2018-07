Berkeley (dpa) - Tragisches Ende einer Party: Beim Absturz eines Balkons sind in der kalifornischen Uni-Stadt Berkeley sechs Menschen ums Leben gekommen. Diese Zahl nannten mehrere lokale Medien. Die Opfer sind nach Angaben der Regierung in Dublin junge Iren. Medienberichten zufolge war eine Party im Gange, als sich das Unglück ereignete. Der Balkon im vierten Stockwerk stürzte um etwa ein Uhr nachts ab, wie der Sender NBC berichtet. Vier Menschen starben am Unglücksort in Berkeley, zwei weitere Opfer im Krankenhaus, wie der "San Franscisco Chronicle" berichtet.

