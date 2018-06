Los Angeles (AFP) Nach Klagen vieler Fans will Microsoft alte Spiele auf der neuen Xbox One wieder zum Laufen bringen. Der US-Softwarekonzern teilte am Montag vor der Eröffnung der Unterhaltungsmesse Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles mit, bis zur Weihnachtszeit Nutzern der Xbox One ohne zusätzliche Kosten die Nutzung von Spielen zu ermöglichen, die nur noch für die frühere Version Xbox 360 verfügbar waren. Dies solle über eine neue Funktion möglich sein.

