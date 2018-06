New York (AFP) Der Milliardär Donald Trump hat am Dienstag seine Kandidatur um das Amt des US-Präsidenten bei der Wahl 2016 bekanntgegeben. "Ich bin offiziell Kandidat für das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten und wir werden unser Land wieder zu alter Größe führen", sagte der 69-Jährige bei einer Veranstaltung im Trump Tower in New York.

