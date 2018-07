New York (AFP) Der 84-jährige Medienmogul Rupert Murdoch zieht sich zum 1. Juli von der Spitze des Konzerns 21st Century Fox zurück. Der Aufsichtsrat habe dem Plan zur Nachfolge an der Unternehmensspitze zugestimmt, wonach Murdoch den Vorstandsvorsitz an seinen 42-jährigen Sohn James übergeben wird, teilte die Mediengruppe am Dienstag mit. Die Nachfolge an der Konzernspitze war bereits in der vergangenen Woche durch einen Medienbericht bekannt geworden.

