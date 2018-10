New York (AFP) Der legendäre US-Milliardär und Finanzier Kirk Kerkorian ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Dies sagte am Dienstag ein Sprecher von MGM Resorts International der Nachrichtenagentur AFP. Kerkorian, der auch als "König von Las Vegas" galt, sei am späten Montagabend in Los Angeles gestorben.

