Santiago de Chile (AFP) Der chilenische Fußballstar Arturo Vidal ist nach einem Autounfall mit seinem roten Ferrari am Stadtrand von Santiago de Chile wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Vidal habe leichte Verletzungen erlitten, seine Frau auf dem Beifahrersitz sei etwas schwerer verletzt, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Wie lange der Mittelfeldspieler von Juventus Turin in Polizeigewahrsam bleibt, war zunächst unklar.

