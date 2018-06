Brüssel (AFP) Die EU-Kommission wird nach Angaben aus EU-Kreisen am Donnerstag wegen der Pkw-Maut gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Die Entscheidung sei gefallen und am Donnerstag stehe die "offizielle Bestätigung durch die Übermittlung des Mahnschreibens an die deutsche Ständige Vertretung in Brüssel" an, verlautete am Mittwochabend in Brüssel. Das Mahnschreiben ist die erste Stufe eines Verfahrens, das mit einem Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof enden kann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.