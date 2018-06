Berlin (AFP) Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Koffer auf der Spree ermittelt die Polizei in Berlin wegen eines Gewaltverbrechens. Laut Obduktion der noch nicht identifizierten Leiche fiel die Frau einer Gewalttat zum Opfer, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Ein Passant hatte den Koffer bereits am Samstag am Spreeufer im Treptower Park entdeckt. In dem Koffer befand sich ein weiterer Koffer mit der Leiche der Frau.

