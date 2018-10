Berlin (AFP) Die SPD-Fraktion dringt auf eine rasche Lösung des Streits um die so genannte Selektorenliste. Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht äußerte am Mittwoch die Erwartung, dass die Bundesregierung bis Donnerstag einen Vorschlag unterbreite, in wie weit sie dem Parlament Einblick in die streng geheime Auflistung von Spionagezielen gewähren wolle. "Wir erwarten, dass der Vorschlag dem Aufklärungsbedürfnis Rechnung trägt", fügte sie hinzu.

