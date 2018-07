Berlin (AFP) Die SPD rechnet mit der raschen Einsetzung eines Ermittlungsbeauftragten für den Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Spähaffäre. Der Ausschuss könnte bereits am Donnerstagmorgen einen formellen Beschluss zur Einsetzung eines solchen Beauftragten fassen, der Einblick in die streng geheime Liste von Geheimdienstzielen nehmen soll, sagte der SPD-Abgeordnete Christian Flisek am Mittwoch in Berlin. Voraussetzung für ein solches Vorgehen sei ein entsprechender Vorschlag des Bundeskanzleramts, der noch am Mittwochnachmittag bei den Fraktionen eingehen könnte.

