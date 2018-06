Hamburg (AFP) Angesichts der chaotischen Lage in Libyen befürchtet die Bundesregierung laut einem Medienbericht ein weiteres Erstarken der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS), der bisher in Syrien und dem Irak Fuß gefasst hat. Das Sicherheitsvakuum in Libyen ermögliche dem IS die eigene Konsolidierung und zugleich eine Destabilisierung des nordafrikanischen Landes sowie angrenzender Regionen, heißt es laut einem Bericht von "Spiegel Online" vom Dienstag in einer geheimen Regierungsanalyse.

