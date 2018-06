Budapest (AFP) Wegen eines starken Zustroms von Flüchtlingen will Ungarn an der Grenze zu Serbien einen vier Meter hohen Zaun errichten. Die 175 Kilometer lange Grenze werde mit einem Drahtzaun abgeriegelt, sagte Außenminister Peter Szijjarto am Mittwoch in Budapest. Ungarn breche damit kein Abkommen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte derweil in Berlin, eine Einigung zur Verteilung von Flüchtlingen in Europa sei noch weit entfernt.

