Luxemburg (AFP) Die Verbraucherpreise in Europa sind im Mai erstmals seit fünf Monaten wieder gestiegen. Die Lebenshaltungskosten sowohl in der Eurozone als auch in der gesamten EU erhöhten sich im vergangenen Monat um 0,3 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte. Sie bestätigte damit eine erste Schätzung zur Eurozone von Anfang des Monats. Am stärksten wirkten sich Eurostat zufolge in der Währungsunion die Preissteigerungen bei Gemüse, Restaurants und Tabakwaren aus.

