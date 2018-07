Paris (AFP) Zu Beratungen über den Ukraine-Konflikt kommen nächsten Dienstag die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine in Paris zusammen. Es werde um die Lage in der Ostukraine und die Umsetzung der Abkommen von Minsk für einen Waffenstillstand gehen, teilte ein Sprecher des französischen Außenministeriums am Mittwoch mit. Es müssten "schnell" Lösungen für politische, sicherheitstechnische, wirtschaftliche und humanitäre Fragen gefunden werden.

