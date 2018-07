Wiesbaden (AFP) Der Sturz eines Autos von einem fahrenden Transporter hat auf der Autobahn 3 in Hessen einen schweren Unfall verursacht. In der Nacht zum Mittwoch fuhr auf der Autobahn bei Limburg ein 22-jähriger Kölner mit seinem Wagen auf das von dem Transporter gefallene, unbeleuchtete Fahrzeug auf, wie das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden mitteilte. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen des 22-Jährigen, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.

